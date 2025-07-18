Никакого повода для роста цен на услуги адвокатов в России нет, заявил в беседе с НСН советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.

Ранее о том, что цены на услуги адвокатов в течение нескольких лет могут вырасти на 155%, то есть более чем в 2,5 раза, сообщили специалисты исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право». По их мнению, это произойдет, если будет принят законопроект Минюста РФ об «адвокатской монополии». Нормативный акт закрепляет право по представлению интересов сторон в суде только тем юристам, у кого есть статус адвоката.