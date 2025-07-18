Россиянам пообещали, что цены на услуги адвокатов не вырастут
Никакого повода для роста цен на услуги адвокатов в России нет, заявил в беседе с НСН советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.
Ранее о том, что цены на услуги адвокатов в течение нескольких лет могут вырасти на 155%, то есть более чем в 2,5 раза, сообщили специалисты исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право». По их мнению, это произойдет, если будет принят законопроект Минюста РФ об «адвокатской монополии». Нормативный акт закрепляет право по представлению интересов сторон в суде только тем юристам, у кого есть статус адвоката.
Пилипенко уверен, что даже в случае принятия закона число лиц, оказывающих юридические услуги в России, не уменьшится.
«На сегодняшний день примерно 75 тысяч действующих адвокатов в России. Сколько юристов, которые ходят в суд по доверенности, никто не знает. Я не думаю, что их больше, чем адвокатов. При этом все юристы, не обладающие статусом адвоката, потенциально могут быть приняты в адвокатуру, поэтому число людей, оказывающих юридические услуги российским гражданам, не уменьшится. Следовательно, поводов для роста цен, тем более в два с половиной раза, нет никаких. Беспокоиться гражданам Российской Федерации в связи с введением так называемой «адвокатской монополии» совсем не стоит», - считает доктор юридических наук.
По его словам, новый закон разработан с целью введения единых стандартов правовой защиты граждан.
«Закон принимается для профессионализации этой сферы, оказания правовой помощи, для того, чтобы были единые стандарты. Адвокаты существуют в определенном правовом поле, установленном российскими законами и решениями Всероссийского съезда российских адвокатов, а армия людей, действующих по доверенности, никем не контролируется. Никто не знает, чем они занимаются, неизвестно, есть ли у них высшее юридическое образование. Данная деятельность связана с некоторыми ограничениями в области этики и правоприменения, но юристы, в отличие от адвокатов, не несут ни этическую, ни дисциплинарную ответственность в случае нарушения каких-то норм. В случае принятия закона перейти в адвокаты им всем не составит труда. Квалификационный экзамен не такой уж беспощадный, чтобы его профессионал не мог сдать легко», - добавил Пилипенко.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов.
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