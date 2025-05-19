В России создадут национальный рейтинг юридических услуг

Эксперты подчеркивают, что издание является официальным источником для публикации российских законов. Исследование начнется 19 мая 2025 года, а его результаты будут опубликованы на сайте RG.ru в начале декабря того же года.

В рейтинг смогут попасть только адвокаты и юридические консультанты. Они поборятся за победу в 19 номинациях и трех специальных гран-при. Список достижений необходимо выслать на электронную почту jurist@rg.ru до 12 часов 20 октября 2025 года.

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