В России создадут национальный рейтинг юридических услуг
«Российская газета» анонсировала запуск ежегодного исследования рынка юридических услуг. Редакция оценит достижения юристов из различных областей права в третий раз подряд.
Эксперты подчеркивают, что издание является официальным источником для публикации российских законов. Исследование начнется 19 мая 2025 года, а его результаты будут опубликованы на сайте RG.ru в начале декабря того же года.
В рейтинг смогут попасть только адвокаты и юридические консультанты. Они поборятся за победу в 19 номинациях и трех специальных гран-при. Список достижений необходимо выслать на электронную почту jurist@rg.ru до 12 часов 20 октября 2025 года.
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