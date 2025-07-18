Хлыст Индианы Джонса ушел с молотка за полмиллиона долларов
Хлыст из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), который использовал исполнитель главной роли Харрисон Форд, был продан на аукционе за 525 тысяч долларов. Об этом сообщает аукционный дом Heritage Auctions.
Отмечается, что указанный хлыст актёр подарил королю Великобритании Карлу III, когда тот ещё был принцем Уэльским Чарльзом. Будущий британский монарх, в свою очередь, передал раритет своей первой супруге принцессе Диане, а она - некоему коллекционеру.
Имя бывшего владельца хлыста, а также покупателя, в Heritage Auctions не раскрыли.
Ранее во Франции шляпу французского императора Наполеона I Бонапарта продали на аукционе за 1,9 млн евро, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru