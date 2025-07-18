Хлыст Индианы Джонса ушел с молотка за полмиллиона долларов

Хлыст из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), который использовал исполнитель главной роли Харрисон Форд, был продан на аукционе за 525 тысяч долларов. Об этом сообщает аукционный дом Heritage Auctions.

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Отмечается, что указанный хлыст актёр подарил королю Великобритании Карлу III, когда тот ещё был принцем Уэльским Чарльзом. Будущий британский монарх, в свою очередь, передал раритет своей первой супруге принцессе Диане, а она - некоему коллекционеру.

Имя бывшего владельца хлыста, а также покупателя, в Heritage Auctions не раскрыли.

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ФОТО: ТАСС / NEIL HALL / EPA
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