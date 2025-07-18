Хлыст Индианы Джонса ушел с молотка за полмиллиона долларов

Отмечается, что указанный хлыст актёр подарил королю Великобритании Карлу III, когда тот ещё был принцем Уэльским Чарльзом. Будущий британский монарх, в свою очередь, передал раритет своей первой супруге принцессе Диане, а она - некоему коллекционеру.

Имя бывшего владельца хлыста, а также покупателя, в Heritage Auctions не раскрыли.

Ранее во Франции шляпу французского императора Наполеона I Бонапарта продали на аукционе за 1,9 млн евро, сообщает RT.

