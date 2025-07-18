Шопоголизм и скидки: В отрасли объяснили рост покупок на маркетплейсах
Дети и пенсионеры стали активнее вовлекаться в интернет-торговлю, а большие скидки позволяют удерживать покупателей, заявил в пресс-центре НСН Георгий Багирян.
Молодежь и старшее поколение стали активно вовлекаться в электронные покупки из-за дешевых цен, но экономистам следует изучить, какой эффект на рынок оказывают масштабные скидки от маркетплейсов, рассказал директор союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН.
«Шопоголизм растет среди детей, подростков, об этом говорят родители, что их дети активно покупают и погружаются в электронную торговлю. Исследования также подтверждают и рост покупок среди пенсионеров, они вовлекаются в маркетплейсы. Из-за этого, по данным Центробанка, увеличилось количество микрозаймов. Здесь есть прямая связь — около 60% кредитов микрофинансовых организаций пришлось на покупки на маркетплейсы. Люди берут под большой процент займ на фен или какой-нибудь гаджет, эта тенденция растет», — отметил Багирян.
Он добавил, что еще одна проблема электронной торговли — это скидочный инструмент маркетплейсов.
«Сами по себе скидки используются в торговле везде, это базовый инструмент. Любой предприниматель будет это делать, чтобы его полюбил покупатель. Запрещать их — это плохо, но есть вопрос, а нужно ли ограничивать инвестиции в скидки? Маркетплейс компенсирует снижение цены за свой счет, здесь не страдает продавец и тем более не страдает от этого покупатель, который видит товар в два раза дешевле. Есть сторонники того, чтобы ограничить эту политику. В этой области необходимо правовое регулирование, но нам нужен глубокий экономический анализ, чтобы понять, к чему это приведет. Это довольно спорная тема: если отменить скидки, не затормозится ли рост электронной торговли, а если сохранить, не поглотят ли маркетплейсы всех конкурентов, а потом не начнут устанавливать собственные цены?» — заключил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал бороться с монополией маркетплейсов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Снуп Догг стал владельцем футбольного клуба «Суонси Сити»
- Шопоголизм и скидки: В отрасли объяснили рост покупок на маркетплейсах
- «Имя, а не паспорт»: По кому ударит попытка «отмены» Гергиева в Италии
- Россиян предупредили об ответственности за сбитые ими дроны
- Подорожание эстетических процедур объяснили ростом пошлины на препараты
- «Бесконечная полка»: В Госдуме призвали бороться с монополией маркетплейсов
- Россиянам рассказали об опасности укуса пчелы даже при отсутствии аллергии
- «Привлекательная и своя»: Как новая Lada Iskra покорит авторынок
- Уже решено: Клименко предсказал блокировку WhatsApp и Telegram в России
- Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ на 23 позиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru