Трунов предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что такой опыт успешно применяется в Англии и США.

С 2021 года россияне смогут воспользоваться услугами нотариуса онлайн. Соответствующее предложение подготовило Минэкономразвития.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов.

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«Монополия и искусственные ограничения в сфере нотариата поддерживают высокие цены на услуги и большие очереди. Онлайн-нотариат немного ослабит эти проблемы. Но мне кажется, нужно разрешить адвокатам после обучающего курса выполнять определенный объем нотариальных функций. Например, предоставление доверенностей, подписей. Опыт совмещения адвокатских и нотариальных обязанностей удачно реализован в Англии и США», – сказал он.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН назвал введение штрафов для чиновников за оскорбления граждан популистским решением.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АдвокатИгорь Трунов
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