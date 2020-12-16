Трунов предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что такой опыт успешно применяется в Англии и США.
С 2021 года россияне смогут воспользоваться услугами нотариуса онлайн. Соответствующее предложение подготовило Минэкономразвития.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов.
«Монополия и искусственные ограничения в сфере нотариата поддерживают высокие цены на услуги и большие очереди. Онлайн-нотариат немного ослабит эти проблемы. Но мне кажется, нужно разрешить адвокатам после обучающего курса выполнять определенный объем нотариальных функций. Например, предоставление доверенностей, подписей. Опыт совмещения адвокатских и нотариальных обязанностей удачно реализован в Англии и США», – сказал он.
Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН назвал введение штрафов для чиновников за оскорбления граждан популистским решением.
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