Трунов предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов

«Монополия и искусственные ограничения в сфере нотариата поддерживают высокие цены на услуги и большие очереди. Онлайн-нотариат немного ослабит эти проблемы. Но мне кажется, нужно разрешить адвокатам после обучающего курса выполнять определенный объем нотариальных функций. Например, предоставление доверенностей, подписей. Опыт совмещения адвокатских и нотариальных обязанностей удачно реализован в Англии и США», – сказал он.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН назвал введение штрафов для чиновников за оскорбления граждан популистским решением.

