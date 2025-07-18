Режим ЧС из-за засухи ввели в девяти районах Кубани
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи ввели в девяти районах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В распоряжении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева речь идёт о северных районах края, где почвенная засуха под сельхозкультурами «достигла критических критериев».
По его словам, режим ввели с целью помочь хозяйствам края.
«Аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб», – подчеркнул Кондратьев.
Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила «Радиоточке НСН», что из-за весенних заморозков сильнее всего пострадали ранние сорта косточковых культур в южных регионах РФ
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС из-за засухи ввели в девяти районах Кубани
- Компенсация тревожности: Психолог назвала причины шопоголизма на маркетплейсах
- Китайская доля: На рынке подержанных авто не осталось классических иномарок
- Роскачество: «Дни российского пива» пройдут в торговых сетях
- В Геленджике приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет
- Снуп Догг стал владельцем футбольного клуба «Суонси Сити»
- Шопоголизм и скидки: В отрасли объяснили рост покупок на маркетплейсах
- «Имя, а не паспорт»: По кому ударит попытка «отмены» Гергиева в Италии
- Россиян предупредили об ответственности за сбитые ими дроны
- Подорожание эстетических процедур объяснили ростом пошлины на препараты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru