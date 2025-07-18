Режим ЧС из-за засухи ввели в девяти районах Кубани

В распоряжении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева речь идёт о северных районах края, где почвенная засуха под сельхозкультурами «достигла критических критериев».

По его словам, режим ввели с целью помочь хозяйствам края.

«Аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб», – подчеркнул Кондратьев.

Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила «Радиоточке НСН», что из-за весенних заморозков сильнее всего пострадали ранние сорта косточковых культур в южных регионах РФ

