Роскачество: «Дни российского пива» пройдут в торговых сетях

В России в торговых сетях впервые планируется провести «Дни российского пива». Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает РИА Новости.

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По словам заместителя руководителя ведомства Елены Саратцевой, акция, ориентировочно, пройдёт в третьем квартале текущего года.

Отмечается, что проект будет пилотным. Для его участников, в рамках разработки стандарта «Пиво России», могут быть разработаны тестовые критерии оценки продукции.

Ранее в немецком городе Хильден неизвестные украли более 100 бочонков пива, приготовленных для ежегодного карнавала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МагазиныРоскачествоПиво

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