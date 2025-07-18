Роскачество: «Дни российского пива» пройдут в торговых сетях
В России в торговых сетях впервые планируется провести «Дни российского пива». Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает РИА Новости.
По словам заместителя руководителя ведомства Елены Саратцевой, акция, ориентировочно, пройдёт в третьем квартале текущего года.
Отмечается, что проект будет пилотным. Для его участников, в рамках разработки стандарта «Пиво России», могут быть разработаны тестовые критерии оценки продукции.
Ранее в немецком городе Хильден неизвестные украли более 100 бочонков пива, приготовленных для ежегодного карнавала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru