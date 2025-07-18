Снуп Догг стал владельцем футбольного клуба «Суонси Сити»

Как сообщает BBC Sport, 53-летний музыкант приобрёл миноритарный пакет акций клуба. В честь этого события на Западной трибуне домашнего стадиона «Суонси Сити» было открыто изображение Снуп Догга.

По словам репера, его любовь к футболу давно всем известна, и он готов сделать «всё возможное, чтобы помочь клубу».

«История клуба и этого района действительно затронула меня. Это гордый рабочий город и клуб. Аутсайдер, который даёт отпор, как и я», - заявил Снуп Догг.

Ранее совладельцем «Суонси Сити» стал обладатель Золотого мяча, перешедший из «Реала» в «Милан» хорватский футболист Лука Модрич, сообщает RT.

