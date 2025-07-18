Шопоголизм стоит пресекать в детском возрасте, чтобы он не перерос в зависимость, а многие люди заполняют грустные моменты в своей жизни покупками. Об этом рассказала бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.