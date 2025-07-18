Россияне не спешат расставаться с классическими иномарками, поэтому их становится все меньше на вторичном рынке, рассказала НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Объем вторичного авторынка по итогам первого полугодия показал пусть символическое, но снижение — на 0,5%, что произошло впервые в этом году. Спрос сдерживали дорогие кредиты и укрепляющийся рубль, пишет «Коммерсант». Арабаджи рассказала, что происходит на рынке подержанных авто.