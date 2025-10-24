Россиянам пообещали, что они не пропадут без унитазов из ЕС
Россияне не пострадают от запрета на ввоз в Россию европейской сантехники, в том числе биде и унитазов. Об этом сайту aif.ru заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Комментируя соответствующий запрет Евросоюза, включённый в 19-й пакет антироссийских санкций, он отметил, что подобное ограничение - «это позиция какого-нибудь 42-го ряда».
«Рроссийское гражданское общество разберется без импортной сантехники с этими проблемами. У нас есть российская сантехника», - подчеркнул эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил, что санкции в отношении унитазов «дорого обойдутся» самим европейцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
