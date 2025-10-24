Один пострадавший при атаке дрона на Подмосковье остается в реанимации
Один из пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Подмосковье продолжает находиться в реанимации. Об этом сообщил NEWS.ru главный врач Красногорской больницы Минздрава Московской области Бутай Бутаев.
По его словам, еще трое пострадавших с различными травмами остаются под наблюдением специалистов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, с ними работают психологи, оказывая необходимую поддержку.
В Красногорской больнице находятся четверо пациентов — двое мужчин и две женщины. Врачи продолжают следить за их состоянием и проводить лечение в профильных отделениях.
Как уточнил Бутаев, у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы мягких тканей, а также ранения нижних конечностей, передает «Радиоточка НСН».
