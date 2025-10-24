Путин назначил Титова начальником управления по стратегическому партнерству
Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
В документе отмечается, что Титов вступает в должность с момента подписания указа. Другие детали назначения в тексте не приводятся. Новое управление курирует развитие международных и межведомственных связей, а также координацию совместных проектов России с зарубежными партнерами.
До назначения на должность Титов занимал руководящие посты в структурах госкорпорации «Росатом».
С 2009 года он работал в международном блоке корпорации, где курировал развитие зарубежных центров и проектов компании, передает «Радиоточка НСН».
