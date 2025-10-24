Продюсер Дзюник опроверг сообщения о нападении и рассказал об операции на сердце

Продюсер и бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник заявил, что сообщения о нападении на него не соответствуют действительности. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что подвергся лишь телефонным угрозам с неизвестных номеров.

По словам Дзюника, звонки с угрозами поступили вечером 19 октября. Уже на следующий день его госпитализировали, а 21 октября медики провели операцию на сердце в связи с хроническим заболеванием.

Кинооператора Мукасея госпитализировали в московскую больницу

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что на продюсера якобы напали на улице и нанесли ему несколько ударов.

Сам Дзюник эту информацию опроверг, подчеркнув, что физического нападения не было, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
