Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. По данным ведомства, речь идет о фиктивных договорах на сумму 32 миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК следователи выявили эпизод легализации бюджетных средств, добытых при исполнении госконтракта. Действия фигуранта квалифицированы по пункту «б» ч. 4 ст. 174 УК.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, осведомленный о получении его сообщниками незаконного дохода в размере около двух миллиардов рублей при исполнении соглашения с государственным органом, участвовал в отмывании части средств через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.

Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу, и суд удовлетворил это требование. Имя подозреваемого в сообщении СК не раскрывается. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь может идти о заместителе гендиректора компании Александре Горохове, однако официального подтверждения этой информации пока нет, передает «Радиоточка НСН».

