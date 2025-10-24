Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей
Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. По данным ведомства, речь идет о фиктивных договорах на сумму 32 миллиона рублей.
В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК следователи выявили эпизод легализации бюджетных средств, добытых при исполнении госконтракта. Действия фигуранта квалифицированы по пункту «б» ч. 4 ст. 174 УК.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, осведомленный о получении его сообщниками незаконного дохода в размере около двух миллиардов рублей при исполнении соглашения с государственным органом, участвовал в отмывании части средств через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги.
Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу, и суд удовлетворил это требование. Имя подозреваемого в сообщении СК не раскрывается. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь может идти о заместителе гендиректора компании Александре Горохове, однако официального подтверждения этой информации пока нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году
- Путин назначил Титова начальником управления по стратегическому партнерству
- Названы главные опасности при покупке квартиры у пожилых людей
- «Ошеломительная фигура!»: Розовский о первой премьере театра «У Никитских ворот»
- Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей
- Депутат Делягин заявил, что снижение ставки ЦБ не повлияет на экономику
- «Замахнемся еще на десятку!»: Мультсериал «Три кота» отметил 10-летний юбилей
- Один пострадавший при атаке дрона на Подмосковье остается в реанимации
- Продюсер Дзюник опроверг сообщения о нападении и рассказал об операции на сердце
- Какой контент онлайн-кинотеатров получит грант от государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru