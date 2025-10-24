Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» по подозрению в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. По данным ведомства, речь идет о фиктивных договорах на сумму 32 миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК следователи выявили эпизод легализации бюджетных средств, добытых при исполнении госконтракта. Действия фигуранта квалифицированы по пункту «б» ч. 4 ст. 174 УК.