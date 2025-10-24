Какой контент онлайн-кинотеатров получит грант от государства

Для получения грантов на создание кино и сериалов от онлайн-кинотеатров могут потребовать заполнения специальных форм на соответствие релизов критериям традиционных ценностей, пишет «Коммерсант». По данным издания, Минкультуры совместно с Минцифры уже разрабатывают эти критерии. Также отмечается, что при оценке будут учитываться и количественные показатели: число просмотров, досматриваемость и анализ упоминаний в СМИ. Бырдин назвал подобную практику логичной.

«Онлайн-кинотеатры стоят лишь в ряду из других производителей контента, которые обращаются за государственной поддержкой. Еще в 2022 году был принят президентский указ об укреплении традиционных ценностей. Совершенно логично, что государство дает деньги не просто, чтобы колосилось кинопроизводство, а чтобы доносить важные стратегические ценности. Декларация того, какие ценности будет нести контент, на который запрашивается государственная поддержка, вполне логична», - заявил он.