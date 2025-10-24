Какой контент онлайн-кинотеатров получит грант от государства
Проверка на соответствие контента традиционным ценностям при подаче заявки на грантовую поддержку не усложнит работу онлайн-кинотеатров, сказал НСН Алексей Бырдин.
Государство воспринимает кино, как инструмент для донесения стратегически важных ценностей, потому логично, что не любой контент может претендовать на грант, отметил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Для получения грантов на создание кино и сериалов от онлайн-кинотеатров могут потребовать заполнения специальных форм на соответствие релизов критериям традиционных ценностей, пишет «Коммерсант». По данным издания, Минкультуры совместно с Минцифры уже разрабатывают эти критерии. Также отмечается, что при оценке будут учитываться и количественные показатели: число просмотров, досматриваемость и анализ упоминаний в СМИ. Бырдин назвал подобную практику логичной.
«Онлайн-кинотеатры стоят лишь в ряду из других производителей контента, которые обращаются за государственной поддержкой. Еще в 2022 году был принят президентский указ об укреплении традиционных ценностей. Совершенно логично, что государство дает деньги не просто, чтобы колосилось кинопроизводство, а чтобы доносить важные стратегические ценности. Декларация того, какие ценности будет нести контент, на который запрашивается государственная поддержка, вполне логична», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, нововведение не усложнит работу онлайн-кинотеатров.
«Как я понимаю, будут проходить исследования зрителей, насколько авторам удалось раскрыть эти темы в произведении. Замерам на выходе должна соответствовать какая-то декларация на входе. Не вижу здесь мотива возложить какие-то обязанности на кинотеатры. Надо внимательнее читать документы и не раздувать из мухи слона», - призвал Бырдин.
Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках «Российской креативной недели» заявил, что любой художественный контент должен нести социальную функцию. По его словам, зритель сегодня не хочет тратить время зря, потому даже просмотр комедии должен нести пользу, напоминает «Радиоточка НСН».
