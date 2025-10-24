Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году
Начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов развернуть военный контингент на территории Украины в 2026 году в случае необходимости. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BFM TV.
По словам Шилля, такое решение может быть принято в рамках гарантий безопасности для Киева. Он отметил, что следующий год станет для французской армии «годом коалиций» — с проверкой взаимодействия союзных сил на учениях «Орион-26».
Генерал добавил, что войска Франции готовы к действиям в условиях трех параллельных чрезвычайных ситуаций, включая возможное развертывание на украинской территории.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявлял, что армия страны должна быть готова к потенциальному столкновению в течение ближайших трех-четырех лет на фоне так называемой «российской угрозы», передает «Радиоточка НСН».
