Депутат Делягин заявил, что снижение ставки ЦБ не повлияет на экономику

Снижение ключевой ставки Центробанка на 0,5 процентного пункта не окажет заметного влияния на экономику страны, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, несмотря на формальное удешевление кредитов, они останутся недоступными для большинства заемщиков.

Депутат назвал решение ЦБ «мертвой припаркой», подчеркнув, что оно продиктовано скорее политическими соображениями и общественным давлением, чем экономической логикой. Он напомнил, что ожидания снижения ставки ранее высказывал председатель Госдумы Вячеслав Володин, а проект бюджета на следующий год уже исходил из среднегодового уровня ставки около 12,5%.

Набиуллина назвала причину отказа от резкого снижения ключевой ставки

Делягин отметил, что руководство Банка России ранее неоднократно демонстрировало нежелание идти на снижение ключевого показателя. Тем не менее, из-за общественного и политического давления регулятор, по мнению парламентария, был вынужден «изобразить движение навстречу».

Помиом этого, депутат подверг сомнению официальные данные по инфляции, заявив, что реальные темпы роста цен значительно превышают озвученные 8,2%. Он назвал статистику «заниженной в два-три раза» и отметил, что управление экономикой строится на «иллюзорных показателях, далеких от реальности», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
