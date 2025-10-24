Депутат Делягин заявил, что снижение ставки ЦБ не повлияет на экономику

Снижение ключевой ставки Центробанка на 0,5 процентного пункта не окажет заметного влияния на экономику страны, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, несмотря на формальное удешевление кредитов, они останутся недоступными для большинства заемщиков.

Депутат назвал решение ЦБ «мертвой припаркой», подчеркнув, что оно продиктовано скорее политическими соображениями и общественным давлением, чем экономической логикой. Он напомнил, что ожидания снижения ставки ранее высказывал председатель Госдумы Вячеслав Володин, а проект бюджета на следующий год уже исходил из среднегодового уровня ставки около 12,5%.