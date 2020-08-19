Россиянам подсказали, как не стать жертвой банковских мошенников

«Наступило кризисное время, тяжелая ситуация в экономике, а любой кризис провоцирует рост преступности, в том числе мошенничества. Для противодействия подобным схемам нужно игнорировать их рассылку. Если вы получаете некие письма от какого-то банка, нельзя в них заходить, смотреть и читать их. Нельзя там указывать свои личные данные. Если возникли вопросы, можно самостоятельно позвонить в банк, узнав номер телефона на официальном сайте, и проконсультироваться с настоящим специалистом. Но лучше пропустить и не тратить на это время. Банки напишут вам письмо, если вы не платите по кредиту. В остальных случаях это, как правило, мошенники. Бороться с подобными сайтами довольно сложно. Скорость их появления высокая, специалист может создать клон любого сайта за пару часов. Но их регулярно мониторят и сообщают о них в соответствующие органы, а затем с помощью Роскомнадзора блокируют их деятельность», - добавил он.

Ранее сообщалось, что данные более 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций были выставлены на продажу на специализированном интернет сайте. В «пробнике» базы были не только номера телефонов и адреса электронной почты, но и паспортные данные. Как выяснили журналисты, пострадавшие от утечки персональных данных люди обращались за микрозаймами с 2017 по 2019 годы, причем в разные микрофинансовые компании.

