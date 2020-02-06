«Быстрые деньги». Данные миллиона заёмщиков МФО выставили на продажу

Данные более 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставлены на продажу на специализированном интернет сайте, пишет РБК. В «пробнике» базы не только номера телефонам и адреса электронной почты, но и паспортные данные. Как выяснили журналисты, пострадавшие от утечки персональных данных люди обращались за микрозаймами с 2017 по 2019 годы, причем в разные микрофинансовые компании. В их числе, например, «Быстроденьги» и «Займер», утверждается в материале.

Не все представители МФО признали, что в продающейся базе есть их клиенты. В «Быстроденьгах» установили, что база актуальна лишь отчасти – не все данные совпадают.

Ранее сообщалось, что для борьбы с мошенниками, использующими персональные данные, предложили «цифровые отпечатки» с системой шифрования, по которым оператор связи будет выявлять поддельные номера. Но бороться нужно не со следствием (мошенниками), а причиной, то есть утечками данных, заявил тогда в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Проблема-то не в телефонных звонках, а в том, что в банках, других крупных организациях постоянно утекает информация. Мошенники собирают эти базы и звонят целевой аудитории», - объяснил он.

От кого именно «утекли» данные заёмщиков МФО на этот раз, определить непросто. Опрошенные РБК эксперты полагают, что создатель базы объединил данные из разных источников. В «Займере» полагают, что «Займер» также пришел к выводу, что источником утечки могла стать база данных компаний-партнеров, собирающих в интернете заявки на кредиты и продающих их МФО.

Главная причина утечек – человеческий фактор, сказал НСН глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев после кражи данных клиентов Сбербанка сотрудником коллекторского агентства.

«Самое слабое звено – это человек. В каждой компании работают люди, по халатности своей что-то не закрывают, появляются дыры, уязвимости, что-то выносят на флешках. Второе, недостаточное внимание вообще вопросам информационной безопасности, очень слабые кадры даже в крупных банках. И третье, это всевозможное программное обеспечение, которое имеет уязвимости. Ну, и, естественно, сами хакеры растут в квалификации, растут их навыки и умения», - отметил он, предположив, что необходимо вводить ответственность для банков за утечки.

Ранее СМИ сообщали об утечке данных с портала госуслуг.

