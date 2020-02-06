«Быстрые деньги». Данные миллиона заёмщиков МФО выставили на продажу
В России произошла очередная крупная утечка персональных данных, жертвой которых на этот раз стали клиенты микрофинансовых организаций.
Данные более 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставлены на продажу на специализированном интернет сайте, пишет РБК. В «пробнике» базы не только номера телефонам и адреса электронной почты, но и паспортные данные. Как выяснили журналисты, пострадавшие от утечки персональных данных люди обращались за микрозаймами с 2017 по 2019 годы, причем в разные микрофинансовые компании. В их числе, например, «Быстроденьги» и «Займер», утверждается в материале.
Не все представители МФО признали, что в продающейся базе есть их клиенты. В «Быстроденьгах» установили, что база актуальна лишь отчасти – не все данные совпадают.
Ранее сообщалось, что для борьбы с мошенниками, использующими персональные данные, предложили «цифровые отпечатки» с системой шифрования, по которым оператор связи будет выявлять поддельные номера. Но бороться нужно не со следствием (мошенниками), а причиной, то есть утечками данных, заявил тогда в эфире НСН руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
«Проблема-то не в телефонных звонках, а в том, что в банках, других крупных организациях постоянно утекает информация. Мошенники собирают эти базы и звонят целевой аудитории», - объяснил он.
От кого именно «утекли» данные заёмщиков МФО на этот раз, определить непросто. Опрошенные РБК эксперты полагают, что создатель базы объединил данные из разных источников. В «Займере» полагают, что «Займер» также пришел к выводу, что источником утечки могла стать база данных компаний-партнеров, собирающих в интернете заявки на кредиты и продающих их МФО.
Главная причина утечек – человеческий фактор, сказал НСН глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев после кражи данных клиентов Сбербанка сотрудником коллекторского агентства.
«Самое слабое звено – это человек. В каждой компании работают люди, по халатности своей что-то не закрывают, появляются дыры, уязвимости, что-то выносят на флешках. Второе, недостаточное внимание вообще вопросам информационной безопасности, очень слабые кадры даже в крупных банках. И третье, это всевозможное программное обеспечение, которое имеет уязвимости. Ну, и, естественно, сами хакеры растут в квалификации, растут их навыки и умения», - отметил он, предположив, что необходимо вводить ответственность для банков за утечки.
Ранее СМИ сообщали об утечке данных с портала госуслуг.
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