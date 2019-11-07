Эксперт: Сначала нужно наказывать продавцов персональных данных
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в эфире НСН прокомментировал идею Роскомнадзора о наказании для покупателей персональных данных граждан.
Роскомнадзор готовит предложения по введению ответственности не только за распространение украденных персональных данных, но и на их покупку и дальнейшее использование, сообщил глава ведомства Александр Жаров. Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о «преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей персональных данных, оформлением поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных». «Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда. Мы надеемся, что эти инициативы будут поддержаны», - добавил он.
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в эфире НСН заявил, что сначала необходимо наказывать лиц, кто ворует и выкладывает чужие персональные данные.
«Смысл в этом есть. Раньше диски с данными продавались на Горбушке, сегодня эти базы продаются в других местах. Они ушли с открытого публичного рынка, но на черном рынке их можно купить. Здесь необходимо привлекать к ответственности тех, кто эти данные продает и выгружает. А те, кто покупает, это уже другой вопрос, сначала необходимо бороться с теми, кто их реально ворует», - добавил он.
Глава Роскомнадзора уточнил, что поправки в законодательство будут подготовлены и внесены в Госдуму к следующей сессии. По его словам, речь идет о введении штрафов для покупателей и пользователей украденных персональных данных, но конкретная их величина пока неизвестна и будет понятна после принятия закона об увеличении штрафов за нарушение правил хранения личных данных.
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