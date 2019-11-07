Эксперт: Сначала нужно наказывать продавцов персональных данных

Роскомнадзор готовит предложения по введению ответственности не только за распространение украденных персональных данных, но и на их покупку и дальнейшее использование, сообщил глава ведомства Александр Жаров. Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о «преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей персональных данных, оформлением поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных». «Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда. Мы надеемся, что эти инициативы будут поддержаны», - добавил он.

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в эфире НСН заявил, что сначала необходимо наказывать лиц, кто ворует и выкладывает чужие персональные данные.