Россиянам отказали в возможности перерабатывать ради третьего выходного

«Более несвоевременное предложение, чем введение четырехдневной рабочей недели в сфере рынка труда представить сейчас сложно. Я не специалист по гаданию на кофейной гуще, но четырехдневная трудовая неделя при сохранении 40-часового рабочего дня — это одна история. Работа 10 часов в день с учетом времени на дорогу — очень серьезная проблема, в том числе и социальная. Она связана с семьей, детьми, выполнением домашних обязанностей, работой детсадов, школ. Работа четыре дня в неделю при 32 часовой рабочей неделе — другой разговор, но для этого у нас нет экономической возможности. Сохранение зарплат при таком графике — это вообще невозможно для нашего государства в данный момент при данной производительности труда. Можно сделать все — вопрос в том, какие будут последствия», — предупредила сотрудник ВШЭ.

Сомнительно и то, что с увеличением продолжительности рабочего дня реально вырастет производительность труда, считает Варшавская.

«Если мы возьмем человека, который занимается физическим трудом, то работать 10 часов в день ему будет просто тяжело. Восьмичасовой рабочий день взят не с потолка. Те, кто занят в производстве, производительность труда не зависит от продолжительности рабочего дня. Когда вы работаете на конвейере или выплавляете металл, ваша производительность зависит от технологии и техники. Те, кто занят в сфере услуг, например, продавцы — там производительность тоже не очень зависит от продолжительности рабочего дня. Люди творческих профессий вообще не знают, сколько длится их рабочий день. И их производительность тоже не зависит от того, сколько государство формально установит продолжительность рабочего дня», — пояснила профессор ВШЭ.

Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.

