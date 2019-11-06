Россиянам отказали в возможности перерабатывать ради третьего выходного
Профессор ВШЭ объяснила НСН, почему одного желания работать дольше ради перехода на четырехдневную рабочую неделю - недостаточно.
Почти половина россиян готовы работать больше ради перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом говорит исследование, проведенное сервисом по поиску работы HeadHunter, пишут «Известия». Две трети россиян (69%) поддерживают переход на четырехдневную трудовую неделю при условии сохранения зарплаты. Еще 19% поддерживают идею «в любом случае». Лишь 9% — против сокращения числа рабочих дней. Для 59% респондентов назвали наиболее предпочтительным днем недели для дополнительного выходного пятницу.
Идею перехода на сокращенную рабочую неделю профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН назвала крайне несвоевременной.
«Более несвоевременное предложение, чем введение четырехдневной рабочей недели в сфере рынка труда представить сейчас сложно. Я не специалист по гаданию на кофейной гуще, но четырехдневная трудовая неделя при сохранении 40-часового рабочего дня — это одна история. Работа 10 часов в день с учетом времени на дорогу — очень серьезная проблема, в том числе и социальная. Она связана с семьей, детьми, выполнением домашних обязанностей, работой детсадов, школ. Работа четыре дня в неделю при 32 часовой рабочей неделе — другой разговор, но для этого у нас нет экономической возможности. Сохранение зарплат при таком графике — это вообще невозможно для нашего государства в данный момент при данной производительности труда. Можно сделать все — вопрос в том, какие будут последствия», — предупредила сотрудник ВШЭ.
Сомнительно и то, что с увеличением продолжительности рабочего дня реально вырастет производительность труда, считает Варшавская.
«Если мы возьмем человека, который занимается физическим трудом, то работать 10 часов в день ему будет просто тяжело. Восьмичасовой рабочий день взят не с потолка. Те, кто занят в производстве, производительность труда не зависит от продолжительности рабочего дня. Когда вы работаете на конвейере или выплавляете металл, ваша производительность зависит от технологии и техники. Те, кто занят в сфере услуг, например, продавцы — там производительность тоже не очень зависит от продолжительности рабочего дня. Люди творческих профессий вообще не знают, сколько длится их рабочий день. И их производительность тоже не зависит от того, сколько государство формально установит продолжительность рабочего дня», — пояснила профессор ВШЭ.
Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.
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