Ради «четырехдневки» россияне готовы больше работать

Уточняется, что работать более интенсивно готовы 40% опрошенных граждан. Кроме того, 30% респондентов заявили, что готовы увеличить количество времени, проводимого на работе ради перехода на четырехдневку, сообщает Ura.ru.

Однако опрошенные так и не смогли решить, какой из дней стоит сделать дополнительным выходным. Вместе с тем, большинство респондентов все же проголосовали за пятницу. Сделать этот день нерабочим готовы 59% россиян.

Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня. Собеседник НСН также отметил, что введение четырехдневной рабочей недели окажется невыгодной для всех, кроме чиновников и сотрудников госкорпораций.

