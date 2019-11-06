Ради «четырехдневки» россияне готовы больше работать
Жители России, которые готовы к переходу на четырехдневную неделю, готовы работать ради лишнего выходного более усердно. Такие результаты показало исследование компании HeadHunter.
Уточняется, что работать более интенсивно готовы 40% опрошенных граждан. Кроме того, 30% респондентов заявили, что готовы увеличить количество времени, проводимого на работе ради перехода на четырехдневку, сообщает Ura.ru.
Однако опрошенные так и не смогли решить, какой из дней стоит сделать дополнительным выходным. Вместе с тем, большинство респондентов все же проголосовали за пятницу. Сделать этот день нерабочим готовы 59% россиян.
Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня. Собеседник НСН также отметил, что введение четырехдневной рабочей недели окажется невыгодной для всех, кроме чиновников и сотрудников госкорпораций.
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