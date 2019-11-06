Депутат: Весь мир сокращает рабочее время, Россия - наоборот
Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН рассказал, что в России треть людей перерабатывает, а часть сидит вовсе без работы.
Граждане России готовы работать больше ради третьего выходного, говорится в исследовании сервиса HeadHunter. 40 процентов респондентов готовы перерабатывать в рамках действующего графика, еще 30 процентов – согласны на увеличение рабочего дня, 18 процентов готовы отказаться от перерыва на обед. Подавляющее большинство участников опроса (69%) согласились перерабатывать ради четырехдневной рабочей недели только при условии сохранения текущей зарплаты.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН заявил, что сокращение рабочего времени в ближайшее время станет мировым трендом, однако в России все обстоит с точностью до наоборот.
«При увеличении рабочего дня это вообще лишено всякого практического смысла. Если мы говорим об деинтенсификации труда, то, безусловно, деинтенсификация труда полезна. Есть не только японский опыт, есть опыт немецкий, где людям просто ограничивают доступ в гаджеты. При этом люди работают меньше по времени, но не отвлекаясь. Это тоже является одним из управленческих решений. Но, если говорить про макропроцессы, то надо понимать, что такого количества человеческого труда, который был нужен 10-20-40 лет назад, уже для экономики не требуется. Равно как в свое время для экономики перестал требоваться двенадцатичасовой рабочий день, как в свое время экономика оказалась устойчивой, невзирая на появление выходных дней.
Напротив, это позволило людям развиваться, восстанавливать свои физические и интеллектуальные силы. Поэтому, переход либо на сокращенное рабочее время, либо на снижение пенсионного возраста, то есть, увод с рынка труда избыточной рабочей силы, это та история, которая будет происходить по всей планете. В России, к сожалению, процесс обратный: по оценкам Высшей школы экономики, до 30% работников перерабатывает, то есть работают за пределами 40-часовой рабочей недели. А в здравоохранении доля таких людей доходит до 40%. Это означает, что у нас одни люди работают сверхинтенсивно, без восстановления, с отрывом от семьи, с отказом практически от собственной жизни, а другие люди в это время не могут найти никакой работы. Этот перекос капиталистической системы, он очевидно препятствует развитию общества и необходимо его преодолеть», - сказал парламентарий.
Возможность о введения в России четырехдневной недели уже некоторое время широко обсуждается как обществом, так и органами власти. В правительстве РФ, например, Минтруда представило доклад о возможных последствиях такого решения. С предложением ввести четырехдневку также обращалась к Кабмину Федерация независимых профсоюзов России. Там не менее, глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пока не видит условий для появления в стране лишнего выходного
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