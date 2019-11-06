Депутат: Весь мир сокращает рабочее время, Россия - наоборот

Напротив, это позволило людям развиваться, восстанавливать свои физические и интеллектуальные силы. Поэтому, переход либо на сокращенное рабочее время, либо на снижение пенсионного возраста, то есть, увод с рынка труда избыточной рабочей силы, это та история, которая будет происходить по всей планете. В России, к сожалению, процесс обратный: по оценкам Высшей школы экономики, до 30% работников перерабатывает, то есть работают за пределами 40-часовой рабочей недели. А в здравоохранении доля таких людей доходит до 40%. Это означает, что у нас одни люди работают сверхинтенсивно, без восстановления, с отрывом от семьи, с отказом практически от собственной жизни, а другие люди в это время не могут найти никакой работы. Этот перекос капиталистической системы, он очевидно препятствует развитию общества и необходимо его преодолеть», - сказал парламентарий.

Возможность о введения в России четырехдневной недели уже некоторое время широко обсуждается как обществом, так и органами власти. В правительстве РФ, например, Минтруда представило доклад о возможных последствиях такого решения. С предложением ввести четырехдневку также обращалась к Кабмину Федерация независимых профсоюзов России. Там не менее, глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пока не видит условий для появления в стране лишнего выходного

