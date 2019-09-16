«Иезуитская разводка». Четырехдневка заставит россиян работать больше
Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике объяснил в эфире НСН, почему введение в России рабочей четырехдневки окажется невыгодной для большинства граждан.
В Министерстве труда на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели. Она начнет действовать в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Петр Засельский.
Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.
«Лет семь назад или даже больше Михаил Прохоров выступал с инициативой о том, что надо отменять ограничения на рабочую неделю и стремиться к установлению 12-часового рабочего дня. Я думаю, что этот законопроект – реинкарнация, только хитрая, того самого предложения. Сейчас по Трудовому кодексу 40-часовая рабочая неделя пять дней. Если продлевать рабочий день, то надо платить в будни полуторную зарплату за каждый лишний час, а в субботу и воскресенье двойную. Здесь можно будет сделать следующую штуку: вместо 40-часовой рабочей недели установить 36-часовую. Она может сопровождаться законодательной новеллой о том, что теперь не минимальная месячная заработная плата, а минимальная часовая ставка. Граждане будут работать три дня в неделю по 12 часов. А потом на том же самом рабочем месте делаешь ту же самую работу, но только на якобы другого нанимателя», - объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что введение четырехдневной рабочей недели окажется невыгодной для всех, кроме чиновников и сотрудников госкорпораций.
«Реальная проблема состоит в том, что мы в рыночной экономике. Она живет со спроса, а спрос неровен. Плана нет, директивного плана нет, ритмичной загрузки нет. Поэтому работодатель все время находится в ситуации, когда у него то избыточные трудовые ресурсы, то недостаточные. Таким ходом могут установить любую норму эксплуатации соответственно рыночным потребностям. Работать можно будет гораздо больше, но расценки повышаться на сверхурочные и на работу в выходные дни не будут. То есть это такая разводка иезуитская. Под прекрасным образом развитого Запада протаскивается вот эта четырехдневная рабочая неделя. На самом деле, это даст выгоду только чиновникам и служащим госкорпораций, которые получат лишний выходной. Для лиц наемного труда нет», - заключил эксперт.
Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала об условии, при котором работодатели могут пойти на введение четырехдневной рабочей недели. Она также предположила, что только «люди предпенсионного возраста» могут пойти на подобные новшества.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене