«Иезуитская разводка». Четырехдневка заставит россиян работать больше

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.

«Лет семь назад или даже больше Михаил Прохоров выступал с инициативой о том, что надо отменять ограничения на рабочую неделю и стремиться к установлению 12-часового рабочего дня. Я думаю, что этот законопроект – реинкарнация, только хитрая, того самого предложения. Сейчас по Трудовому кодексу 40-часовая рабочая неделя пять дней. Если продлевать рабочий день, то надо платить в будни полуторную зарплату за каждый лишний час, а в субботу и воскресенье двойную. Здесь можно будет сделать следующую штуку: вместо 40-часовой рабочей недели установить 36-часовую. Она может сопровождаться законодательной новеллой о том, что теперь не минимальная месячная заработная плата, а минимальная часовая ставка. Граждане будут работать три дня в неделю по 12 часов. А потом на том же самом рабочем месте делаешь ту же самую работу, но только на якобы другого нанимателя», - объяснил он.

Собеседник НСН также отметил, что введение четырехдневной рабочей недели окажется невыгодной для всех, кроме чиновников и сотрудников госкорпораций.

«Реальная проблема состоит в том, что мы в рыночной экономике. Она живет со спроса, а спрос неровен. Плана нет, директивного плана нет, ритмичной загрузки нет. Поэтому работодатель все время находится в ситуации, когда у него то избыточные трудовые ресурсы, то недостаточные. Таким ходом могут установить любую норму эксплуатации соответственно рыночным потребностям. Работать можно будет гораздо больше, но расценки повышаться на сверхурочные и на работу в выходные дни не будут. То есть это такая разводка иезуитская. Под прекрасным образом развитого Запада протаскивается вот эта четырехдневная рабочая неделя. На самом деле, это даст выгоду только чиновникам и служащим госкорпораций, которые получат лишний выходной. Для лиц наемного труда нет», - заключил эксперт.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала об условии, при котором работодатели могут пойти на введение четырехдневной рабочей недели. Она также предположила, что только «люди предпенсионного возраста» могут пойти на подобные новшества.

