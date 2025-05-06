Раненный при атаке в Махачкале полицейский пришел в сознание

Полицейский, пострадавший при вооруженном нападении в Махачкале, находится в реанимации в состоянии средней тяжести и пришел в сознание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов.

По словам омбудсмена, сотрудник полиции получил всю необходимую помощь и, несмотря на серьезные травмы, чувствует себя относительно стабильно.

Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину

МВД ранее уточняло, что 26-летний Мурад был ранен в ходе обстрела, а затем вступил в схватку с одним из нападавших, который попытался добить его ножом. Полицейский смог отразить атаку, завладеть оружием и нейтрализовать преступника.

Инцидент произошел в понедельник: вооруженные люди открыли огонь по патрульным на улицах Махачкалы. По данным властей, нападавшие захватили оружие и служебный автомобиль, но были ликвидированы. В результате атаки погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Помимо этого, пострадали трое мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
ТЕГИ:МВДНападениеДагестан

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