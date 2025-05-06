Раненный при атаке в Махачкале полицейский пришел в сознание

Полицейский, пострадавший при вооруженном нападении в Махачкале, находится в реанимации в состоянии средней тяжести и пришел в сознание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов.

По словам омбудсмена, сотрудник полиции получил всю необходимую помощь и, несмотря на серьезные травмы, чувствует себя относительно стабильно.