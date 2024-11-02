«Бабушка с пистолетом?»: Силовики поспорили об оружии у школьных охранников

Появление оружия у охранников школ принесет больше вреда, чем пользы, и обернется дополнительными угрозами, заявил в интервью НСН полковник полиции в отставке Михаил Локтионов. Однако с ним не согласился подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Издание «Известия» ранее сообщило, что Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, в соответствии с которыми с 1 января 2025 года охранников учебных заведений обяжут иметь резиновые палки и наручники, а при особом режиме – бронежилеты, шлемы и гладкоствольное оружие. Локтионов назвал это бессмысленным, поскольку применять оружие в школах нельзя.