«Бабушка с пистолетом?»: Силовики поспорили об оружии у школьных охранников
Стрелять в школах нельзя, а бить дубинками школьников или их родителей неправильно, сказал в эфире НСН Михаил Локтионов, однако Олег Иванников усмотрел в оружии дополнительную мотивацию для охранников.
Появление оружия у охранников школ принесет больше вреда, чем пользы, и обернется дополнительными угрозами, заявил в интервью НСН полковник полиции в отставке Михаил Локтионов. Однако с ним не согласился подполковник запаса МВД России Олег Иванников.
Издание «Известия» ранее сообщило, что Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, в соответствии с которыми с 1 января 2025 года охранников учебных заведений обяжут иметь резиновые палки и наручники, а при особом режиме – бронежилеты, шлемы и гладкоствольное оружие. Локтионов назвал это бессмысленным, поскольку применять оружие в школах нельзя.
«Это нарушение действующего законодательства и полностью ему противоречит, потому что там сказано, что и полиции, и охранникам запрещено применять оружие в местах скопления граждан, а тем более в школах. Какой смысл иметь оружие, если его нельзя применить? Это первое, а второе – это личный состав, который будет в школах. Сейчас не хватает адекватных охранников, это будут бабушки с дедушками, люди очень пожилого возраста, у которых на боку будет пистолет. Это может спровоцировать преступления. Это ни в коем разе нельзя делать, у нас не Америка. Я видел в одном из крупных магазинов охранника, который дергался в приступе. И что, вот такие вот придут в школу и будут с пистолетами? Это нереально», - предупредил Локтионов.
По его мнению, резиновые дубинки также неприемлемы в школах, а оружие должно быть только у «тревожных групп».
«Я считаю, что оружие может быть только у тревожных групп, у особо ответственных и у телохранителей, а остальные не должны черти где ходить с пистолетами. Резиновая дубинка – это тоже неправильно, это прошлый век. Кого бить дубинкой – школьников или родителей? Есть шокерные дубинки, которые не наносят физических увечий, но могут предохранить ударом легкого тока. Газ использовать в школах тоже нельзя. Шокерная дубинка, наручники, жилет, может быть, шлем – вот и весь перечень. Не надо придумывать пистолетов, даже травматические - это избыточно. Пистолет у охранника не поможет против террористов, вспомним "Крокус". Обязательно должна быть тревожная кнопка, а пистолет - я не знаю, в каких умах это все появилось», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, Олег Иванников уверен, что нововведения дадут эффект, а охранники не подведут.
«Последние происшествия в общеобразовательных учреждениях подводят нас к тому, что охрану в школах нужно усиливать. Думаю, предлагаемые меры вполне оправданы и принесут необходимый результат. Сотрудники будут более добросовестно исполнять свои обязанности, это их больше мотивирует. Охрана в школах – это специально подготовленные люди, в большинстве случаев это профессионалы, которые ранее служили в спецслужбах, правоохранительных органах или Минобороны. Я убежден, что они защитят детей», - заключил собеседник НСН.
В начале октября сообщалось, что ученик школы №17 в Новом Уренгое пришёл на уроки с пневматическим пистолетом, хвастался им на перемене и случайно ранил одноклассницу, напоминает, напоминает «Радиоточка НСН».
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