ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров
ГИБДД начала использовать дорожные камеры для выявления поддельных диагностических карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.
Документы оформляются по итогам прохождения техосмотра, обязательный элемент — фото машины и технического эксперта на пункте ТО. Однако некоторые фирмы оформляют ДК с помощью фотомонтажа.
Как отметили в МВД, инспекторы в рамках борьбы с мошенничеством проводят проверку документов и в случае нарушений аннулируют их. Решения об аннулировании ДК подтверждаются в том числе с помощью анализа записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации, «согласно которым транспортное средство в момент проведения техосмотра находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО». Кроме того, для выявления поддельных документов могут применяться данные Ространснадзора, «объяснения владельца ТС и технического эксперта», итоги криминалистического исследования снимков, «имеющих признаки видоизменения».
Владелец транспортного средства получит уведомление об аннулировании документов в течение трех дней после принятия такого решения. При этом в суд будут переданы материалы по административной статье о нарушении требований законодательства в области ТО в отношении оператора; нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.
По данным МВД, с 1 января по 19 сентября было прекращено действие более 25 тысяч карт.
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