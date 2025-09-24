Россиянам объяснили, почему нельзя включить отопление в первый холодный день
Невозможно включить отопление в отдельной многоэтажке или квартире, а «жилищники» в этом вопросе всегда ориентируются на среднесуточную температуру, заявил НСН Евгений Шлеменков.
Отопление в России невозможно запустить на пару дней, если испортилась погода, а потом выключить обратно, так как этот процесс занимает неделю. Об этом НСН рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотра правил запуска отопления, пишут РИА Новости. Он отметил, что властям нужно оперативнее реагировать на температурные колебания и согласовывать ремонтные работы с метеопрогнозами. Гаврилов считает, что действующий механизм регулирования отопительного сезона не учитывает быстрые изменения климата. Шлеменков напомнил, что сроки запуска отопления и так рассчитываются исходя из погоды.
«Запуск отопления – это очень трудоемкий, длительный процесс. И запуститься – это значит достаточно активно работать примерно в течение недели. Ведь запускается каждый дом. Это невозможно сделать в одной квартире, в одном доме. Это можно сделать только сразу во всей этой плите, которая сидит на конкретном теплопроводе. Да, мы мерзнем, если погода испортилась, но она простоит 2-3 дня, а потом вернется тепло. Запустить отопление на три дня в том виде, в котором оно сегодня есть, нереально. Есть системы отопления, которые можно запускать индивидуально. Это прежде всего, когда есть индивидуальный газ, индивидуальное электрическое отопление. Здесь не нужно разогревать котлы, подавать теплоноситель в систему трубопроводов, в каждом доме запускать каждый стояк. Кроме того, у нас существует связь между метеорологическими прогнозами и сроками запуска отопления. Когда средне-суточная температура в течение 5 дней держится на уровне 8 градусов, начинается запуск отопления. Это разумно», - рассказал он.
Как сообщили власти Московской области, в регионе начали включать отопление 23 сентября. Сначала подключают социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября подадут тепло и в жилые дома. В москве включать отопление начнут 24 сентября.
Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в беседе с НСН рассказала, что Нижегородская, Мурманская и Свердловская область являются технологическими лидерами в новом отопительном сезоне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трудовые городки: Где в России поселят мигрантов из Непала
- ВСУ попытались атаковать Россию воздушными шарами со взрывчаткой
- Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
- Медаль и сделка: Почему Трампу не нужен мир на Украине
- Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
- В Госдуме призвали граждан не бояться повышения НДС
- Россиянам объяснили, почему нельзя включить отопление в первый холодный день
- Автоэксперт пригрозил протестами в случае запрета праворульных машин
- Совфед назначил Краснова главой Верховного суда
- Песков: Россия ассоциируется с медведем, «бумажных медведей» не бывает
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru