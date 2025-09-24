Отопление в России невозможно запустить на пару дней, если испортилась погода, а потом выключить обратно, так как этот процесс занимает неделю. Об этом НСН рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотра правил запуска отопления, пишут РИА Новости. Он отметил, что властям нужно оперативнее реагировать на температурные колебания и согласовывать ремонтные работы с метеопрогнозами. Гаврилов считает, что действующий механизм регулирования отопительного сезона не учитывает быстрые изменения климата. Шлеменков напомнил, что сроки запуска отопления и так рассчитываются исходя из погоды.