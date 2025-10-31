«Быстро выпиливается!»: Какие шансы нарваться на товары с запрещенной символикой в интернете
Все, что относится к Хэллоуину и продается на маркетплейсах, разрешено законом, заявил в пресс-центре НСН Владимир Демоюн.
Никакие запрещенные товары не попадут к клиентам с маркетплейсов из-за оперативной модерации, рассказал директор по развитию агентства по работе с маркетплейсами Indigolab Владимир Демоюн в пресс-центре НСН.
Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Демоюн подчеркнул, что на маркетплейсах предоставляется только разрешенная продукция к празднику.
«Вся запрещенная законодательством история: любая тематика, какие-то пентаграммы или свастики — она убирается с маркетплейсов. Если появляется что-то опасное, то до конечного покупателя это не доходит. Не стоит бояться, что можно купить случайно что-то незаконное — модерация это все выпиливает очень быстро, так сказать. К тому же, никакой эзотерики там нет. Это не та площадка, где могут продаваться самодельные разные приспособления. Какие-то экстрасенсы все продают через свои соцсети и другие каналы продаж», — отметил он.
Ранее Демоюн объяснил в пресс-центре НСН, почему россияне стали меньше покупать тематической продукции к Хэллоуину.
