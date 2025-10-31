Никакие запрещенные товары не попадут к клиентам с маркетплейсов из-за оперативной модерации, рассказал директор по развитию агентства по работе с маркетплейсами Indigolab Владимир Демоюн в пресс-центре НСН.



Хэллоуин-2025 сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Демоюн подчеркнул, что на маркетплейсах предоставляется только разрешенная продукция к празднику.