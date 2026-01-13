Чаще всего россияне меняют работу в феврале, так как к тому времени уже успевают пройти какое-то количество собеседований после праздников, однако сентябрь все же является лидером по числу карьерных решений. Об этом НСН рассказал замгенерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Lеvel Group. При этом 13% столкнулись с прямым запретом на отпуск со стороны руководства. Также, как пишет информагентство, в январе принимается больше всего карьерных решений. Так, 14% россиян прямо заявляют о намерении уволиться после новогодних праздников. Ветерков объяснил популярность января для увольнения другой причиной.

«Относительно увольнений в январе - такая история действительно есть, но в компаниях, которые выплачивают годовые бонусы в январе. То есть сотрудники дожидаются получения бонуса и увольняются. Но это не массовая история. В январе действительно прирастает количество резюме. Если говорить непосредственно о смене работы, то наиболее часто это не январь, а февраль, когда кто-то уже прошел определенное количество собеседований. Но первый по популярности месяц — это сентябрь, период после летнего отдыха. В сентябре-октябре количество кандидатов, активно ищущих работу на рынке, вырастает», - поделился Ветерков.