Январь, февраль или сентябрь? Когда решиться на смену работы
Александр Ветерков заявил НСН, что не стоит подгадывать увольнение под конкретный месяц и раскрыл, почему многие выбирают для этого январь и февраль.
Чаще всего россияне меняют работу в феврале, так как к тому времени уже успевают пройти какое-то количество собеседований после праздников, однако сентябрь все же является лидером по числу карьерных решений. Об этом НСН рассказал замгенерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Lеvel Group. При этом 13% столкнулись с прямым запретом на отпуск со стороны руководства. Также, как пишет информагентство, в январе принимается больше всего карьерных решений. Так, 14% россиян прямо заявляют о намерении уволиться после новогодних праздников. Ветерков объяснил популярность января для увольнения другой причиной.
«Относительно увольнений в январе - такая история действительно есть, но в компаниях, которые выплачивают годовые бонусы в январе. То есть сотрудники дожидаются получения бонуса и увольняются. Но это не массовая история. В январе действительно прирастает количество резюме. Если говорить непосредственно о смене работы, то наиболее часто это не январь, а февраль, когда кто-то уже прошел определенное количество собеседований. Но первый по популярности месяц — это сентябрь, период после летнего отдыха. В сентябре-октябре количество кандидатов, активно ищущих работу на рынке, вырастает», - поделился Ветерков.
При этом отпуска в январе берут крайне редко из-за невыгодного количества рабочих дней.
«Отпуск в январе все-таки берет незначительное количество сотрудников. Январь не выгоден для отпусков, поскольку мало рабочих дней. Скорее, речь идет об определенных профессиях с достаточно высоким уровнем дохода и которые могут себе это позволить. Если количество рабочих дней в месяце большое, то есть 21, 22, 23 дня, то он более выгоден для отпуска, а если 15, 18, 20 рабочих дней - менее выгоден», - отметил он.
Также собеседник НСН развеял мифы о более удачных и менее удачных месяцах для смены работы.
«Что касается историй, когда говорят, что декабрь не самый хороший месяц для поиска работы, мы видим, что в декабре 2025 года, например, работодатели супер активно брали новых сотрудников. То есть это стереотип. Пришло время менять работу, значит надо менять», - подытожил собеседник НСН.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил НСН, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.
