Россиянам объяснили, кого могут уволить за опоздания
Число отработанных часов не так важно для работодателя, заявил НСН Александр Ветерков.
В первую очередь, сотрудника могут уволить за слабую эффективность, а опоздания будут только поводом для расставания, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.
Россиянам напомнили, что работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру, вплоть до увольнения. Об этом сообщают РИА Новости. Ветерков усомнился, что на рынке труда есть такой риск.
«Предприятия контролируют рабочее время сотрудников — так делают 60%. Однако непосредственные меры, такие как замечания или увольнения применяют только 2-3% компаний на постоянной основе. На самом деле все отслеживают не время работы сотрудника, а его эффективность. Если он малопродуктивен, то его начинают стимулировать, обращать внимание на рабочее время, следят конкретно за ним. В то же время, чтобы его уволить, необходимо зафиксировать неоднократное нарушение дисциплины и набрать необходимое число выговоров. Оштрафовать такого сотрудника тоже не получится, так как понятия “штраф” нет в Трудовом кодексе. Максимум человека могут лишить плавающей части премии, но никак не оклада», — отметил он.
Ветерков добавил, что многие работодатели уже вводят плавающие график.
«Зумеры изначально менее дисциплинированны с точки зрения выполнения каких-либо норм. Компании, которые активно нанимают их на работу, пересматривают графики. Например, начало дня не точно в девять утра, а в диапазоне девять-полдесятого, а дальше восьмичасовой день. С одной стороны, старая гвардия относится к этому не очень хорошо, но с другой стороны, компаниями приходится подстраиваться под новое поколение — относиться к графику более лояльно и гибко. К тому же, чтобы избежать дискриминации, они дают такие поблажки всем сотрудникам. Если бы только зумеры могли приходить позже, то в компании начался бы разлад и вред для бизнеса», — подтвердил он.
