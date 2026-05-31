Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО
Разрушение машинного или реакторного зала Запорожской атомной электростанции может привести к катастрофе подобной на Чернобыльской АЭС, сообщил в «Максе» председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так политик отреагировал на атаку украинского беспилотного летательного аппарата по машинному залу ЗАЭС. По его словам, в случае катастрофы на станции из-за атак Киева может последовать ответ в виде симметричного удара по АЭС на Украине и странах Североатлантического альянса.
В настоящее время радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки дрона находится в пределах естественных значений и не превышает норму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
