ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) с Матвеем Сафоновым во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.
В финале, который прошел в Будапеште, ПСЖ удалось обыграть английский клуб «Арсенал».
Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. Однако в серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказался футбольный клуб из Франции - 4:3. Ворота ПСЖ в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
Ранее тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил НСН, что российский вратарь Матвей Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок.
