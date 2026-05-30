ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) с Матвеем Сафоновым во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Российский футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции

В финале, который прошел в Будапеште, ПСЖ удалось обыграть английский клуб «Арсенал».

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. Однако в серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказался футбольный клуб из Франции - 4:3. Ворота ПСЖ в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Ранее тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил НСН, что российский вратарь Матвей Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок.

ФОТО: www.psg.fr
