Жена Сафонова вышла на поле с флагом РФ после победы
31 мая 202601:16
Денис Постольский
Супруга российского вратаря Матвея Сафонова вышла на поле с российским флагом, сообщает Sport24.
Это произошло после победы французского ПСЖ в Лиге чемпионов. Женщина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.
ПСЖ с Сафоновым во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
