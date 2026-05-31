Жена Сафонова вышла на поле с флагом РФ после победы

Супруга российского вратаря Матвея Сафонова вышла на поле с российским флагом, сообщает Sport24.

Российский футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции

Это произошло после победы французского ПСЖ в Лиге чемпионов. Женщина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.

ПСЖ с Сафоновым во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
