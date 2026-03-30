Россиянам назвали альтернативу массовым увольнениям
Компании не спешат расставаться с сотрудниками, при этом переход на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю должен пройти спокойно, сказала в эфире НСН Наталья Голованова.
Экономические трудности российских компаний не приведут к волне увольнений, при этом возможен переход на сокращенную рабочую неделю, заявила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов ранее сообщил радио Sputnik, что многие промышленные компании готовятся пережить тяжелое лето и рассматривают в качестве антикризисных инструментов переход на трехдневную рабочую неделю, сокращения, либо зарплаты в конвертах. Голованова подтвердила одну из тенденций.
«На данный момент говорить о массовых сокращениях преждевременно. Уровень безработицы по данным Росстата на январь 2026 составляет 2,2%, но вакансий стало меньше, — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых. Из-за сохраняющейся сложной демографической ситуации компании бережно относятся к трудовым ресурсам. Даже организации, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, избегают увольнений и отдают предпочтение альтернативным мерам экономии, например, таким как введение режима неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели», - отметила эксперт.
По ее словам, россияне готовы к переходу на трех- или четырехдневную рабочую неделю.
«Опросы позволяют предполагать, что к четырех- или даже трехдневной рабочей неделе россияне отнесутся относительно спокойно и с пониманием. Существенную роль в этом сыграет платформенная занятость: наличие альтернативных форм заработка, пусть и неквалифицированных, снижает уровень тревожности. Стало больше вакансий и резюме на подработку, совместительство, неполную занятость», - заключила собеседница НСН.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что ожидает существенное ослабление рубля в 2026 году.
Горячие новости
