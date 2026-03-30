Россиянам назвали альтернативу массовым увольнениям

Экономические трудности российских компаний не приведут к волне увольнений, при этом возможен переход на сокращенную рабочую неделю, заявила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов ранее сообщил радио Sputnik, что многие промышленные компании готовятся пережить тяжелое лето и рассматривают в качестве антикризисных инструментов переход на трехдневную рабочую неделю, сокращения, либо зарплаты в конвертах. Голованова подтвердила одну из тенденций.