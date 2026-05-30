В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов

Полиция Парижа применила слезоточивый газ у стадиона «Парк де Пренс» после того, когда около 150 человек попытались силой прорваться на трансляцию матча ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Об этом пишет Le Figaro.

ПСЖ впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА

Уточняется, что 10 человек были задержаны.

Также сотрудники спецподразделений разогнали группу людей в футболках ПСЖ на Елисейских Полях, после того, как была разбита автобусная остановка.

Ранее в городе усилили меры безопасности. В ряде районов стеклянные витрины магазинов и заведений закрыли фанерой и металлическими ставнями, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
