В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов
Полиция Парижа применила слезоточивый газ у стадиона «Парк де Пренс» после того, когда около 150 человек попытались силой прорваться на трансляцию матча ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Об этом пишет Le Figaro.
Уточняется, что 10 человек были задержаны.
Также сотрудники спецподразделений разогнали группу людей в футболках ПСЖ на Елисейских Полях, после того, как была разбита автобусная остановка.
Ранее в городе усилили меры безопасности. В ряде районов стеклянные витрины магазинов и заведений закрыли фанерой и металлическими ставнями, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов
- В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов
- Суд арестовал мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста
- МО: Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- Николь Ковальчук первой среди россиянок взошла на Эверест без кислорода
- СМИ: В России сократилось производство дизельного топлива
- ЗАЭС: Радиационный фон на станции после удара дрона ВСУ не превышает норму
- Юрий Быков представил фильм «Вершина» на кинорынке «Нового движения»
- Лихачев: Украинский дрон поразил здание машинного зала блока №6 ЗАЭС
- За год водка в России подорожала почти на 15%