Россиянам объяснили, как обрабатывают донорскую кровь во время пандемии
Из-за пандемии коронавируса резко сократились запасы донорской крови. Об этом сообщили в ряде регионов России. Дефицит крови и плазмы испытывают в медучреждениях Ленинградской области, Красноярского края, Приднестровья, а также в других субъектах страны.
Кровь крайне необходима гематологическим и онкологическим пациентам, людям с травмами, переливание также требуется при операциях и родах. Для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма.
Татьяна Трифонова, заведующая отделением заготовки и долгосрочного хранения крови и клеточных компонентов Центра крови им. О.К. Гаврилова рассказала НСН, как осуществляется проверка донора и плазмы в условиях пандемии коронавируса.
«Приоритетом в работе Центра крови является и то, чтобы сдача крови и ее компонентов не нанесла вреда здоровью самому донору, и конечно, безопасность реципиента – того, кто получает донорскую плазму. Чтобы не допустить заражения реципиента, во время каждой донации осуществляется забор крови на лабораторное тестирование методами ИФА и ПЦР для выявления маркеров таких инфекций как ВИЧ, гепатиты С и В, сифилис, исследование противоковидной эффективности», - отметила она.
Собеседница НСН добавила, что донорскую плазму обрабатывают, уничтожая возможные патогенные бактерии и вирусы.
«Также чтобы обезопасить реципиента, донорскую плазму инактивируют, то есть уничтожают возможно содержащиеся в ней патогенные бактерии и вирусы. Затем плазму замораживают. В это время взятая при донации кровь донора проверяется на различные инфекции, при их отсутствии – плазма может быть направлена в больницы. Решение о переливании плазмы принимается лечащим врачом при выявлении у пациента факторов, при которых необходимо переливание. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%», - уточнила она.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы крови и помочь другим пациентам с COVID-19.
Донором плазмы может стать любой желающий от 18 до 55 лет, заболевший коронавирусом и не имеющий противопоказаний для донорства крови. Информация о сдаче плазмы с антителами размещена на сайте Мосгорздрава.
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