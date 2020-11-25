Россиянам объяснили, как обрабатывают донорскую кровь во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса резко сократились запасы донорской крови. Об этом сообщили в ряде регионов России. Дефицит крови и плазмы испытывают в медучреждениях Ленинградской области, Красноярского края, Приднестровья, а также в других субъектах страны.

Кровь крайне необходима гематологическим и онкологическим пациентам, людям с травмами, переливание также требуется при операциях и родах. Для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма.

Татьяна Трифонова, заведующая отделением заготовки и долгосрочного хранения крови и клеточных компонентов Центра крови им. О.К. Гаврилова рассказала НСН, как осуществляется проверка донора и плазмы в условиях пандемии коронавируса.

«Приоритетом в работе Центра крови является и то, чтобы сдача крови и ее компонентов не нанесла вреда здоровью самому донору, и конечно, безопасность реципиента – того, кто получает донорскую плазму. Чтобы не допустить заражения реципиента, во время каждой донации осуществляется забор крови на лабораторное тестирование методами ИФА и ПЦР для выявления маркеров таких инфекций как ВИЧ, гепатиты С и В, сифилис, исследование противоковидной эффективности», - отметила она.

Собеседница НСН добавила, что донорскую плазму обрабатывают, уничтожая возможные патогенные бактерии и вирусы.