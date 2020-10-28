Более 300 тысяч пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 3557 человек. Таким образом, за все время в Москве выздоровело 300 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Также Ракова напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы крови и помочь другим пациентам с COVID-19.
Донором плазмы может стать любой желающий от 18 до 55 лет, заболевший коронавирусом и не имеющий противопоказаний для донорства крови. Информация о сдаче плазмы с антителами размещена на сайте Мосгорздрава.
Днем ранее от коронавируса в столице вылечились более 2,6 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru