Цены на сезонный шиномонтаж в России выросли на 15%

В России за последний год цены на сезонный шиномонтаж увеличились на 15%. Это связано с ростом затрат на оплату труда сотрудников станций техобслуживания, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексея Шпикалова.

Эксперт отметил, что сезон смены зимних шин на летние начался раньше обычного в связи с установлением плюсовой температуры в некоторых регионах страны.