Цены на сезонный шиномонтаж в России выросли на 15%

В России за последний год цены на сезонный шиномонтаж увеличились на 15%. Это связано с ростом затрат на оплату труда сотрудников станций техобслуживания, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексея Шпикалова.

Эксперт отметил, что сезон смены зимних шин на летние начался раньше обычного в связи с установлением плюсовой температуры в некоторых регионах страны.

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По закону, переобувка разрешена с 1 марта, и рекомендуется менять шины, когда среднесуточная температура достигает +5 градусов и выше.

Помимо этого, с 1 сентября 2023 года введено правило, согласно которому водителей могут штрафовать на 500 рублей за использование шин, не соответствующих сезону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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