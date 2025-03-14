Цены на сезонный шиномонтаж в России выросли на 15%
В России за последний год цены на сезонный шиномонтаж увеличились на 15%. Это связано с ростом затрат на оплату труда сотрудников станций техобслуживания, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексея Шпикалова.
Эксперт отметил, что сезон смены зимних шин на летние начался раньше обычного в связи с установлением плюсовой температуры в некоторых регионах страны.
По закону, переобувка разрешена с 1 марта, и рекомендуется менять шины, когда среднесуточная температура достигает +5 градусов и выше.
Помимо этого, с 1 сентября 2023 года введено правило, согласно которому водителей могут штрафовать на 500 рублей за использование шин, не соответствующих сезону, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru