Рид отметила, что Стоун, автор таких картин, как «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом» и «Народ против Ларри Флинта», относится к России с симпатией. По её мнению, российским зрителям будет полезно ознакомиться с лентами Стоуна о войне во Вьетнаме и об американской действительности 1960-1970‑х годов.

При этом экс‑помощница Байдена подчеркнула: современная жизнь в США существенно отличается от той, что показана в этих фильмах.

Напомним, 22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. В двадцатых числах декабря того же года она получила российский паспорт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

