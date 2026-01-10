Экс-помощница Байдена посоветовала россиянам посмотреть фильмы Стоуна
Обозреватель RT, экс-помощница Джо Байдена в сенате Тара Рид в беседе с РИА Новостями посоветовала россиянам посмотреть фильмы режиссёра Оливера Стоуна, чтобы лучше понять, какими были американцы в определённые исторические периоды.
Рид отметила, что Стоун, автор таких картин, как «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом» и «Народ против Ларри Флинта», относится к России с симпатией. По её мнению, российским зрителям будет полезно ознакомиться с лентами Стоуна о войне во Вьетнаме и об американской действительности 1960-1970‑х годов.
При этом экс‑помощница Байдена подчеркнула: современная жизнь в США существенно отличается от той, что показана в этих фильмах.
Напомним, 22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. В двадцатых числах декабря того же года она получила российский паспорт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
