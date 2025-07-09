В Госдуме заявили о нежелании компаний повышать зарплаты и росте миграции

Российские работодатели не заинтересованы в повышении заработной платы и предпочитают нанимать мигрантов, готовых работать за меньшие деньги. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в интервью NEWS.ru.

По его мнению, если компании будут продолжать компенсировать дефицит рабочей силы за счет дешевой иностранной рабочей силы, это приведет к стагнации уровня жизни россиян. Он подчеркнул, что для роста доходов граждан работодателям необходимо отказаться от «жадности» и обеспечить конкурентоспособные условия труда внутри страны.

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Матвеев также выразил сомнение в обоснованности заявлений о необходимости привлечения миллиона мигрантов на Урал. Он отметил, что на федеральном уровне до сих пор отсутствует четкий и доказательный механизм оценки нехватки кадров по регионам и отраслям. По словам депутата, неясно, на основе каких расчётов формируются подобные запросы.

Он добавил, что пока не существует системного порядка, при котором вакансия сначала предлагается местным жителям, и только в случае отсутствия отклика допускается привлечение иностранной рабочей силы. Матвеев указал, что заявления о массовом дефиците рабочих рук должны сопровождаться подтверждением того, что местные соискатели отказались от предложений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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