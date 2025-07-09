В Госдуме заявили о нежелании компаний повышать зарплаты и росте миграции

Российские работодатели не заинтересованы в повышении заработной платы и предпочитают нанимать мигрантов, готовых работать за меньшие деньги. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в интервью NEWS.ru.

По его мнению, если компании будут продолжать компенсировать дефицит рабочей силы за счет дешевой иностранной рабочей силы, это приведет к стагнации уровня жизни россиян. Он подчеркнул, что для роста доходов граждан работодателям необходимо отказаться от «жадности» и обеспечить конкурентоспособные условия труда внутри страны.