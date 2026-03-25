Главная задача Роскомнадзора — это лишить россиян доступа к запрещенным ресурсам, но справиться с такими гигантами как Google и Apple он пока не может, рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в беседе с НСН.

Минцифры планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам (NCGE) до 954 Тбит/с к 2030 году, то есть в 2,5 раза. Такая мощность позволит анализировать весь трафик Рунета с запасом под его естественный прирост. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Зыков объяснил, зачем нужны эти перемены.