«Женщину украшает не платье, а внутренняя уверенность. Можно дорого выглядеть в платье за пять тысяч рублей, а можно надеть дорогущее платье и выглядеть на пять тысяч рублей. Если девушка себя ужасно ведет, плохо разговаривает, то она будет в чем угодно плохо выглядеть. Смотришь на некоторых девушка, а они ведут себя просто как хабалки в дорогом платье. А потом смотришь на девушку, которая скромненько одета, и думаешь: ”Ну королева!” Я не вижу ничего плохого в косметологии и пластической хирургии. Если женщина себя любит и излучает эту любовь, то пусть будет с губами и грудями. Многие девушки сегодня не хотят в 50 лет выглядеть на 50. Многие в 50 лет выглядят на 25-30 лет. Мы должны гордиться тем, что у нас такие красивые девушки», — сказала собеседница НСН.

17 мая в банкетном зале Villa Barvikha 135 пройдёт конкурс «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России (2023) и мира (2024) по числу участниц. Победительницы представят страну на международных конкурсах «Мисс и Миссис Мира» и «Миссис Вселенная».

Ранее дизайнер интерьеров, член жюри конкурса красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Людмила Секрий рассказала в пресс-центре НСН, что конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина, такие мероприятия не только для молодых и незамужних девушек.

