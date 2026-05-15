Нелегальные биологически активные добавки проникают в Россию под видом пищевой продукции, а затем продаются на маркетплейсах, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

На российском рынке сокращается оборот нелегальных биологически активных добавок, отмечают в Роспотребнадзоре. За 2023–2025 годы доля такой продукции снизилась до 5%, хотя ранее достигала 21%, подсчитали в ведомстве. В денежном выражении теневой оборот рынка упал до 10%. Однако полностью перекрыть импорт некачественной продукции, особенно из стран—участниц ЕАЭС, пока не удалось, пишет «Коммерсант». Шуляк призвал покупать подобные товары только в аптеках.