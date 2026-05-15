Просто бизнес: Кто в России поощряет оборот нелегальных БАДов
Сергей Шуляк и Алексей Койтов заявили НСН, что сегодня купить нелегальные биологически активные добавки можно только на маркетплейсах.
Нелегальные биологически активные добавки проникают в Россию под видом пищевой продукции, а затем продаются на маркетплейсах, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
На российском рынке сокращается оборот нелегальных биологически активных добавок, отмечают в Роспотребнадзоре. За 2023–2025 годы доля такой продукции снизилась до 5%, хотя ранее достигала 21%, подсчитали в ведомстве. В денежном выражении теневой оборот рынка упал до 10%. Однако полностью перекрыть импорт некачественной продукции, особенно из стран—участниц ЕАЭС, пока не удалось, пишет «Коммерсант». Шуляк призвал покупать подобные товары только в аптеках.
«Такая продукция реализуется на маркетплейсах, основная лазейка заключается в том, что их возят как пищевую продукцию. Потом как раз продают на маркетплейсах, поэтому их сложно отследить. Сейчас вырабатываются алгоритмы, чтобы они не проникали. В большинстве случаев такой товар просто не принесет пользы, но иногда в них содержатся неполезные для человека вещества. Потребитель может защитить себя, если будет покупать такую продукцию только в аптеках, проверенных магазинах», - отметил он.
Со своей стороны, председатель Союза потребителей России Алексей Койтов подчеркнул, что решить проблему могут только сами маркетплейсы.
«Полностью решить проблему не удается, хотя необходимые меры принимаются. Роспотребнадзор сотнями, а иногда и тысячами блокирует карточки сомнительных БАДов. Главная проблема заключается в том, что на такую продукцию есть спрос, потребители не читают составы, покупают БАДы без должной осмотрительности, без рекомендации врача и так далее. Такие товары требуют прохождения регистрационных процедур и сертификации. Отдельный интернет-магазин полностью отвечает за качество своей продукции, там такая нелегальная продукция практически не встречается, так как компания дорожит своей репутацией. А на маркетплейсах в этом смысле крайне низкий контроль. У них есть необходимые технические возможности, чтобы проверять все карточки товаров, но этого не происходит. У них такой обязанности сегодня нет, поэтому оборот идет, а они действуют по принципу «ничего личного, только бизнес». Конечно, они принимают какие-то меры, но их недостаточно», - пояснил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков раскрыл НСН, что лучше всего покупать биологически активные добавки в аптеках, проверяя маркировку.
