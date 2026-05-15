Включение темы ДТП в «Разговоры о важном» сочли недостаточной мерой

Обязательное изучение ПДД необходимо ввести в школах в рамках ОБЖ, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Включение темы, посвященной дорожно-транспортным происшествиям, в «Разговоры о важном» в школах не решит проблему знаний правил дорожного движения в целом. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Общественная палата рекомендовала включить модуль о дорожно-транспортных происшествиях ДТП в «Разговоры о важном» в школах. В ОП также сочли, что у автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о правах и мерах поддержки пострадавших в ДТП из-за «неудовлетворительной координации между медицинскими организациями и правоохранительными органами», а также со страховыми компаниями, передает РБК.

По словам Хайцеэра, в этом вопросе важен системный подход.

«Знание правил дорожного движения, в том числе, в части ДТП - часть жизнеобеспечения человека, поэтому в школах необходимо ввести их изучение в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Такие знания обезопасят молодое поколение от будущих проблем, вне зависимости от того, будут они водителями или пешеходами, все мы - участники дорожного движения. В рамках «Разговоров о важном» такие темы можно поднимать, но это не решение вопроса, поскольку это короткие эпизоды. Для детей важно хотя бы раз в неделю в рамках уроков ОБЖ изучать ПДД, как это делается во многих странах мира. Такие знания жизненно необходимы, потому что дорога таит максимальное количество опасностей. Поэтому надо учить детей сызмальства», - подчеркнул собеседник НСН.

При этом эксперт выразил сомнение по поводу утверждения, что у автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о действиях в случае ДТП.

«Вообще, довольно странное утверждение, что водители плохо знают правила поведения при ДТП. В автошколах всё рассказывают. В правилах описано, как должен себя вести водитель в момент совершения ДТП. Про оказание первой помощи тоже есть раздел. Кстати, в нововведениях при обучении на права этому будет уделено больше времени. В любом случае, общие знания оказания первой помощи до приезда скорой надо знать любому человеку. В некоторых странах, кстати, это обязательный курс для школьников или студентов – оказание первой помощи в целом», - отметил вице-президент Национального союза автомобилистов.

По его оценке, оформление ДТП с незначительными последствиями на месте, без вызова сотрудника ГАИ, становится все более распространенным.

«Число людей, которые оформляют европротокол, растет с каждым днем. Это удобная форма, при которой можно договориться на дороге с потерпевшей или с равной стороной и быстро разъехаться. Европротокол оформляется в случае несерьезного ДТП, когда повреждения покрываются страховкой. Если же речь идет о серьезной аварии или, где есть ранения или, не дай бог, хуже, в этом случае сотрудник ГАИ должен быть вызван обязательно. Европротокол — это решение многих вопросов, которые касаются мелких аварий, он позволяет сэкономить время и избежать штрафов», - заключил Ян Хайцеэр.

Общественная палата также рекомендовала правительству «рассмотреть возможность новых механизмов информирования пострадавших в ДТП об их правах и порядке получения страховых выплат на сайте «Госуслуги». Кроме того, в ОП обсуждали пересмотр страховой суммы по договору ОСАГО, так как ей размер не менялся с 2014 года.

Ранее член совета группы содействия «Дельта» Глеб Виленский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что система возмещения ремонта автомобилей по ОСАГО давно требует серьезного пересмотра.

Фото: t.me/nizhnyproc
