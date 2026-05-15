«Знание правил дорожного движения, в том числе, в части ДТП - часть жизнеобеспечения человека, поэтому в школах необходимо ввести их изучение в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Такие знания обезопасят молодое поколение от будущих проблем, вне зависимости от того, будут они водителями или пешеходами, все мы - участники дорожного движения. В рамках «Разговоров о важном» такие темы можно поднимать, но это не решение вопроса, поскольку это короткие эпизоды. Для детей важно хотя бы раз в неделю в рамках уроков ОБЖ изучать ПДД, как это делается во многих странах мира. Такие знания жизненно необходимы, потому что дорога таит максимальное количество опасностей. Поэтому надо учить детей сызмальства», - подчеркнул собеседник НСН.

При этом эксперт выразил сомнение по поводу утверждения, что у автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о действиях в случае ДТП.

«Вообще, довольно странное утверждение, что водители плохо знают правила поведения при ДТП. В автошколах всё рассказывают. В правилах описано, как должен себя вести водитель в момент совершения ДТП. Про оказание первой помощи тоже есть раздел. Кстати, в нововведениях при обучении на права этому будет уделено больше времени. В любом случае, общие знания оказания первой помощи до приезда скорой надо знать любому человеку. В некоторых странах, кстати, это обязательный курс для школьников или студентов – оказание первой помощи в целом», - отметил вице-президент Национального союза автомобилистов.

По его оценке, оформление ДТП с незначительными последствиями на месте, без вызова сотрудника ГАИ, становится все более распространенным.