Минпросвещения попросило Минцифры включить образовательные ресурсы в «белые списки» сайтов, доступных при отключении интернета. Это сайт ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, портал «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также ресурсы «Земский учитель», «Усыновление в Российской Федерации», «Растимдетей.рф» и портал «Десятилетие детства». Геллер отметил, что «белые» списки сайтов уже существовали ранее, сейчас власти просто осовременивают критерии попадания в них.

«”Белые” списки уже существовали, как и критерии попадания в эти списки. Они существуют и сейчас. Это все открытая информация. Списки, судя по всему, хотят расширять по понятным причинам. Возможно, эти критерии стоит переписать. Были забавные прецеденты, когда в прошлые списки попадали те ресурсы, которые вообще не должны там быть. Надеюсь, такого больше не будет. Когда будет отключаться интернет, будут работать ”белые списки”. Это будет происходить в экстренных ситуациях. По большому счету, такой практики нет ни в одной стране мира. В Китае не совсем так все, чуть иначе. Путем отключения всех сервисов, кроме тех, что в ”белых” списках, не пойдет ни одна страна. Я уверен, что это делается на случаи, связанные с безопасностью. Многие государства движутся в сторону локального интернета в принципе», — сказал собеседник НСН.

Сейчас в «белом» списке находятся около 120 сайтов, включая соцсети, два видеохостинга, онлайн-магазины и маркетплейсы, некоторые службы доставки, два сервиса каршеринга и проч. Между тем депутаты Госдумы из фракции КПРФ попросили Минцифры объяснить критерии попадания в «белый список», а ФАС - соответствует ли создание «белого списка» действующему законодательству. В условиях отключения мобильного интернета внесённые в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, цитируют «Ведомости» аргументы депутатов.

Неполноценная работа «белых» списков в условиях блокировок в Москве и попадания в них сайтов британских банков — повод для серьезного разбирательства со стороны Минцифры. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

