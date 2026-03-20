Одни в мире: Для чего Россия идет по пути «белых» списков интернета
«Белые» списки сайтов нужны на случай экстренной ситуации при отключении связи, никто не будет блокировать весь остальной интернет, сказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Минпросвещения попросило Минцифры включить образовательные ресурсы в «белые списки» сайтов, доступных при отключении интернета. Это сайт ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, портал «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также ресурсы «Земский учитель», «Усыновление в Российской Федерации», «Растимдетей.рф» и портал «Десятилетие детства». Геллер отметил, что «белые» списки сайтов уже существовали ранее, сейчас власти просто осовременивают критерии попадания в них.
«”Белые” списки уже существовали, как и критерии попадания в эти списки. Они существуют и сейчас. Это все открытая информация. Списки, судя по всему, хотят расширять по понятным причинам. Возможно, эти критерии стоит переписать. Были забавные прецеденты, когда в прошлые списки попадали те ресурсы, которые вообще не должны там быть. Надеюсь, такого больше не будет. Когда будет отключаться интернет, будут работать ”белые списки”. Это будет происходить в экстренных ситуациях. По большому счету, такой практики нет ни в одной стране мира. В Китае не совсем так все, чуть иначе. Путем отключения всех сервисов, кроме тех, что в ”белых” списках, не пойдет ни одна страна. Я уверен, что это делается на случаи, связанные с безопасностью. Многие государства движутся в сторону локального интернета в принципе», — сказал собеседник НСН.
Сейчас в «белом» списке находятся около 120 сайтов, включая соцсети, два видеохостинга, онлайн-магазины и маркетплейсы, некоторые службы доставки, два сервиса каршеринга и проч. Между тем депутаты Госдумы из фракции КПРФ попросили Минцифры объяснить критерии попадания в «белый список», а ФАС - соответствует ли создание «белого списка» действующему законодательству. В условиях отключения мобильного интернета внесённые в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок, цитируют «Ведомости» аргументы депутатов.
Неполноценная работа «белых» списков в условиях блокировок в Москве и попадания в них сайтов британских банков — повод для серьезного разбирательства со стороны Минцифры. Об этом НСН заявил глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
