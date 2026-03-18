В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
Возможность возобновления контактов с Telegram по вопросу работы в России остается неясной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Ющенко.
По его словам, неоднократно направлялись обращения с просьбой сделать более понятными и прозрачными действия Роскомнадзора в отношении этого мессенджера и в отношении интернета в целом, чтобы было понятно, как и почему происходят сбои. Ответ до сих пор не был получен. Парламентарий указал, что Telegram блокировал каналы, в которых были выявлены нарушения. «Так что непонятно, что будет дальше. Сейчас с горем пополам Telegram пользуемся», — отметил Ющенко.
В России с каждым днем усиливается блокировка Telegram. Доля неудачных запросов к доменам мессенджера достигла почти 80%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
