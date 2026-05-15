«У нас, у людей, есть душа. Мы тянемся к свету, к миру, к теплоте. Мы тянемся к тем людям, которые сильнее. Красивый человек не всегда может быть сильным. Выигрывают те девушки, которые и не очень красивые. Есть безумно красивые девушки в составах. А есть вроде не очень симпатичная, но она вот идет, а от нее внутренняя искра, она всех заряжает своей внутренней энергией, дарит всем тепло. А у некоторых красивых девушек нет внутреннего фундамента. Наша внешность — это просто оболочка», — сказала собеседница НСН.

Вторая член жюри конкурса, в свою очередь, сказала, что конкурсы красоты помогают девушкам вернуться к природному началу и зажечь внутри себя потухшую с годами искру.

«Я все же считаю, что важно и внутренняя, и внешняя красота. Какая-то постановка, вечерний наряд для конкурса — все это должно приумножать красоту девушки. Женщина рождается на этот свет и так красивая. Только с годами мы почему-то что-то ищем, что-то хотим поменять. Я считаю, что у нас у всех есть природная красота, которую просто нужно поддерживать и проявить. Каждая девушка с годами забывает про эту красоту и тушит этот огонек внутри себя. В этом, к сожалению, им помогают молодые люди, друзья, наше окружение. Если девушка сама не может выбраться оттуда, она еще сильнее тухнет. Если же какой-то человек зовет её на конкурс, девушка начинает этот путь, возвращаясь к себе природной, обретает себя и растет дальше», — добавила член жюри.

17 мая в банкетном зале Villa Barvikha 135 пройдёт конкурс «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России (2023) и мира (2024) по числу участниц. Победительницы представят страну на международных конкурсах «Мисс и Миссис Мира» и «Миссис Вселенная».

Ранее дизайнер интерьеров, член жюри конкурса красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Людмила Секрий рассказала в пресс-центре НСН, что конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина, такие мероприятия не только для молодых и незамужних девушек.

