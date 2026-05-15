Россиянам рассказали о положенных при сокращении штата выплатах

Она отметила, что это, в том числе, выходное пособие и средний заработок за два месяца. Также должен быть полностью компенсирован неиспользованный отпуск и выдана зарплата за отработанные дни.

Эксперт указала, что для проверки расчёта следует взять справку о среднем заработке за последние три месяца.

«Умножьте на количество рабочих дней в месяце после увольнения — получите примерную сумму выходного пособия. Если работодатель насчитал меньше, требуйте письменный расчёт», - пояснила Бондаренко.

Она добавила, что при заниженной сумме можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда, обратиться в прокуратуру и в суд.

Ранее эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова заявила, что максимально выгодно увольняться в месяцы, в которых больше рабочих дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

