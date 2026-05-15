Россиянам рассказали о положенных при сокращении штата выплатах

При сокращении штата работнику положены выплаты на время поиска работы. Об этом NEWS.ru заявила корпоративный юрист Юлия Бондаренко.

Россиянам прояснили права при сокращении штатов на работе

Она отметила, что это, в том числе, выходное пособие и средний заработок за два месяца. Также должен быть полностью компенсирован неиспользованный отпуск и выдана зарплата за отработанные дни.

Эксперт указала, что для проверки расчёта следует взять справку о среднем заработке за последние три месяца.

«Умножьте на количество рабочих дней в месяце после увольнения — получите примерную сумму выходного пособия. Если работодатель насчитал меньше, требуйте письменный расчёт», - пояснила Бондаренко.

Она добавила, что при заниженной сумме можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда, обратиться в прокуратуру и в суд.

Ранее эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова заявила, что максимально выгодно увольняться в месяцы, в которых больше рабочих дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
